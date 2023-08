À découvrir. Le long de la Véloroute du lin

Onésime est un endroit agréable, atypique et dépaysant à Fécamp. Il se trouve au 85 rue Georges-Cuvier, à deux pas de la plage.

C'est à la fois un café bar et une boutique de décoration vintage. D'un côté, la guinguette de plage propose boissons et petite restauration, avec planches de fromages et de charcuteries. De l'autre, des antiquités se vendent. Des journées et soirées dégustation sont proposées.