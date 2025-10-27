Patrimoine. Un vote gratuit pour faire gagner la Normandie : et si la plage préférée des Français se trouvait chez nous ?

En ce moment Mille fois M POKORA
Patrimoine. Le concours national La Plage Préférée des Français touche à sa fin. Et la Normandie est en lice ! La plage de Sciotot, située aux Pieux dans la Manche, affronte La Réunion en finale. Un vote gratuit et décisif qui débute mardi 28 octobre à 12h30.

Publié le 27/10/2025 à 17h35 - Par Mathilde Rabaud
La Normandie en finale du concours "La Plage Préférée des Français". - Laure Ghannam

Lancée le 20 septembre 2025 par Surfrider Foundation Europe, l'opération La Plage Préférée des Français vise à célébrer le littoral tout en rappelant l'importance de sa protection. Après plusieurs semaines de votes en ligne, huit plages françaises ont été sélectionnées. Parmi elles, la plage de Sciotot, bijou naturel du Cotentin, s'est distinguée jusqu'à atteindre la grande finale.

Sciotot, joyau du Cotentin entre mer et vent

Nichée entre le cap de Flamanville et le cap du Rozel, la plage de Sciotot, sur la commune des Pieux (Manche), séduit par son panorama préservé et son ambiance authentique. Étendue de sable fin bordée par la Manche, elle est surveillée tout l'été et accueille baigneurs, familles et amateurs de sports nautiques.

Le Centre d'Activités Voile et Vent y propose de nombreuses disciplines : char à voile, speed sail, kite-surf ou cerf-volant. En saison, les animations sportives se multiplient : tournois de beach-volley, concours de châteaux de sable, concerts et soirées en plein air.

Un cadre vivant et naturel qui fait de Sciotot l'une des plages les plus dynamiques de Normandie.

Une finale très attendue face à La Réunion

Après avoir battu la plage de Sormiou à Marseille en demi-finale (62% des votes), Sciotot affronte désormais Boucan Canot (Saint-Paul, La Réunion). Le vote final aura lieu sur les réseaux sociaux de Surfrider France à partir du mardi 28 octobre à 12h30, pour une durée de seulement 24 heures.

Le public pourra voter gratuitement sur Facebook et Instagram, et ainsi contribuer à faire de la plage de Sciotot la plage préférée des Français 2025.

Un concours engagé pour la protection du littoral

Au-delà du jeu, Surfrider Foundation souhaite faire de ce concours un mouvement citoyen pour la préservation des océans. La plage élue deviendra le lieu d'une grande collecte de déchets organisée par les bénévoles de l'association, en partenariat avec la municipalité.

L'occasion de transformer l'attachement aux plages en un engagement concret pour un littoral plus propre.

En résumé

  • Vote final : mardi 28 octobre 2025, à partir de 12h30
  • Finalistes : Sciotot (Les Pieux, Manche) vs Boucan Canot (Saint-Paul, La Réunion)
  • Durée du vote : 24 heures
  • Où voter : sur les comptes Facebook et Instagram de Surfrider Foundation Europe

Patrimoine. Un vote gratuit pour faire gagner la Normandie : et si la plage préférée des Français se trouvait chez nous ?
