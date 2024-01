[Photos] Manche. Un requin-taupe s'échoue sur une plage : "La femelle devait mettre au monde des bébés"

Découverte peu commune dimanche 14 janvier, dans l'après-midi, sur la plage de Sciotot près des Pieux. Un requin-taupe ensanglanté long de plus de deux mètres et pesant 150 kilos a été retrouvé échoué par des promeneurs. L'animal a été ramassé par les services techniques des Pieux avec l'aide d'un tracteur. C'est Gérard Mauger, le président et fondateur du Groupe d'études des cétacés du Cotentin (GECC), qui, dans un premier temps, a été prévenu.

Des analyses réalisées pour en savoir plus

Une association dédiée aux requins a pris en charge l'animal le lundi après-midi, au sein de l'atelier municipal des Pieux, pour une nécropsie, une autopsie pratiquée sur un animal mort. Il s'agit de l'Association pour l'étude et la conservation des sélaciens basée à Brest. Eric Stephan, cofondateur de ce groupe de bénévoles, s'est rendu sur place, pour effectuer des analyses et en savoir plus sur l'animal.

Plusieurs hypothèses sont à l'étude concernant son échouage. "L'animal, une femelle, devait mettre au monde des bébés", confie Eric Stephan. Pour rappel, cette espèce est interdite à la pêche depuis une dizaine d'années, la population ayant beaucoup diminué.

Mardi 16 janvier, dans la matinée, l'animal a ensuite été pris en charge pour être amené chez l'équarrisseur.