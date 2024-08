Nord-Cotentin. Alerte au requin : "J'ai été évacué deux fois de l'eau !"

Un requin a semé la panique à deux reprises samedi 10 et dimanche 11 août à Siouville-Hague et à Sciotot, près de Flamanville. Il rôdait près des baigneurs le long du littoral. Pour des raisons de sécurité, ceux-ci ont dû être évacués de l'eau une partie de l'après-midi.

Quad avec mégaphone, hélicoptère…

Des sauveteurs en mer et des sapeurs-pompiers sont intervenus pour identifier l'espèce dont l'animal fait partie, et celle-ci ne serait pas dangereuse. Il pourrait s'agir du même requin aperçu sur les deux plages : il est de couleur grise et mesure plus de 1,50 mètre. Nicolas, qui habite à Cherbourg, fait partie de ces baigneurs qui n'ont pas pu piquer une tête à Sciotot. "Nous avons décidé d'aller à Siouville, mais le drapeau rouge avait aussi été hissé mais nous avons quand même vu des baigneurs", raconte-t-il.

Michel, de Sideville, raconte sa mésaventure, lui qui a voulu se baigner le samedi et le dimanche : "J'ai été évacué deux fois de l'eau ! sourit-il. Le samedi après-midi, vous avez un quad qui est passé avec un haut-parleur pour intimer les gens à sortir de l'eau, et le dimanche, je retourne au Sciotot, même punition et là, pour le coup, il y avait la présence d'un hélicoptère, mais il n'y a pas eu de mouvement de panique."

Interdiction de se baigner pour un requin : une première

C'est une première que les baigneurs soient évacués de l'eau pour un requin. Il y a déjà eu des échouages sur les plages du Rozel ou de Sciotot mais pas encore de requin rodant le long des côtes : "C'est exceptionnel", réagit Catherine Bihel, la maire des Pieux dont fait partie la commune de Sciotot.

La mairie des Pieux et les sauveteurs en mer de la Manche devaient se renseigner auprès d'une association, pour savoir les gestes à adopter en cas de requin présent dans la zone des baigneurs. Car de multiples questions se posent aujourd'hui : faut-il évacuer à chaque fois la plage ou capturer le squale peut-être blessé ou en mauvaise santé ? Les réponses devaient être trouvées tout au long de la journée de ce lundi 12 août.