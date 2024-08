[Insolite] Manche. Un requin sème la panique sur deux plages, les baigneurs évacués

Des baigneurs ont eu la peur de leur vie. Un requin a quelque peu semé la panique samedi 10 et dimanche 11 août sur deux plages du nord-Cotentin.

A Siouville-Hague puis à Sciotot

D'abord le samedi, vers 16h30, le drapeau rouge a été hissé pendant environ une heure sur la plage de Siouville-Hague pour des raisons de sécurité en raison de la présence du squale. Des sauveteurs en mer sont intervenus en mer en présence de sapeurs-pompiers pour identifier l'espèce non dangereuse qui n'est plus réapparue ensuite. Le lendemain, vers 16h, la plage de Sciotot a à son tour été évacuée pour environ deux heures. Il pourrait s'agir du même requin de couleur grise et mesurant environ 1,50 mètre.

