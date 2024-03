[Photos + vidéos] Nord-Cotentin. Cherbourg, Barneville-Carteret, Siouville-Hague... Revivez en images les grandes marées

Les grandes marées attirent de nombreux spectateurs sur le littoral normand. Dans le nord-Cotentin, les promeneurs ont été nombreux mardi 12 mars, dans la matinée, à admirer ce spectacle. Le coefficient était de 116, soit le plus fort depuis 2015. Les grandes marées se poursuivent jusqu'au jeudi 14 mars.

De belles images à Barneville-Carteret

A Barneville-Carteret, le restaurant et bar La Potinière a de nouveau essuyé les assauts de la mer. Parmi les spectateurs présents, un couple, venu en van aménagé de Pont-d'Ouilly près de Falaise, a pu profiter des magnifiques paysages en toute sécurité.

Le plus gros coefficient de cette période des grandes marées : 116 ce mardi 12 mars.

C'est rare à Cherbourg : l'eau déborde !

Il fallait rester prudent malgré une météo clémente où le vent était faible avec un ciel gris et quelques gouttes de pluie. A Cherbourg, la mer a débordé à plusieurs endroits comme par exemple au niveau du quai Lawton-Collins. Ailleurs, à Siouville-Hague, la mer était légèrement agitée mais on reste loin des dernières grandes marées où les rafales de vent étaient beaucoup plus fortes samedi 10 et dimanche 11 février.