[Photos] Barneville-Carteret. Hôtel La Marine : un nouveau nom pour le restaurant gastronomique

Depuis presque un an, l'hôtel et restaurant La Marine, fleuron de la station balnéaire à Barneville-Carteret, a changé de propriétaire en la personne de Renaud Desfours. Cet enfant du pays déjà gérant de l'hôtel-restaurant Le Cap et du Terminus à Carteret est venu apporter des nouveautés ambitieuses à la carte.

Marnage : nouveau nom donné au restaurant

L'hôtel La Marine est une véritable institution depuis 1876. Il a été repris le 6 avril 2023 pour une ouverture fin mai. Dans ses premières réflexions, Renaud Desfours a eu le souhait de bien distinguer l'hôtel, qui reste La Marine, du restaurant, qui s'appelle désormais Marnage.

"Naturellement, le terme Marnage, différence du niveau entre la marée haute et la marée basse, s'est imposé comme la nouvelle identité de cette belle table", précise le patron.

L'objectif est d'ouvrir les portes au plus grand nombre. Il n'est pas obligatoire de dormir à l'hôtel pour y déjeuner ou dîner.

Renaud Desfours Impossible de lire le son.

L'hôtel et restaurant La Marine à Barneville-Carteret.

Victor Leboucher : une belle rencontre

Pour ce nouveau défi, Renaud Desfours a demandé à Victor Leboucher de devenir le chef cuisinier de ce restaurant. Ce jeune homme âgé de 31 ans a grandi dans les jardins et la cuisine.

"Odeurs, saveurs, textures, couleurs, le terroir iodé du Cotentin est riche, varié, changeant et inspirant", confie-t-il.

Natif de Saint-Lô, Victor Leboucher est titulaire d'un BEP cuisine obtenu au Cap Carteret. Il a débuté à l'âge de 15 ans chez un traiteur local aux Pieux.

Victor Leboucher Impossible de lire le son.

Différentes prestations à la carte

En 2014, il a pris le poste de chef pâtissier au restaurant La Marine. Un an plus tard, à ses 18 ans, il a intégré la brigade de Régis Marcon, avec son restaurant 3 étoiles au Guide Michelin, en tant que chef pâtissier. En 2016, il est parti en Savoie où il cuisine également dans des établissements étoilés, avant de revenir dans le Cotentin.

Le restaurant propose différentes prestations, comme pour le déjeuner un menu du marché à 49€, et pour le dîner un menu en trois flots à 59€ ou six flots à 89€.

Après un apéritif "Tartelette et bille d'asperge", place à la première entrée : tête de cochon, huile verte et couenne soufflée.

La deuxième entrée : Saint-Jacques sélectionnée par Mickaël Leblacher, poissonnier, et céleri, noisette et bergamote.

Le plat de résistance : pigeon rôti sur coffre, échalotes crousti-fondantes, jus corsé à l'échalote.

Un brunch le dimanche

C'est aussi la nouveauté : le brunch du dimanche, programmé du 28 avril au 29 septembre. La formule unique s'élève à 59€ pour les adultes et 28€ pour les enfants, avec un buffet ultra-généreux et gourmand composé de produits frais et de recettes faites maison. Des animations "show cooking" avec confection de pain perdu "à la minute" sont prévues. A noter que le restaurant a un spécialiste des cocktails avec Bastien Lesachey, et une cave à vins avec pas moins de 400 références. L'hôtel, pour sa part, se compose de 26 chambres, dont 17 avec vue sur mer, terrasse ou balcon.

La Marine, hôtel, et restaurant, Marnage. 11, rue de Paris à Barneville-Carteret. Tél : 02 33 53 83 31. Site : https://www.hotelmarine.com/le-restaurant/.