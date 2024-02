Barneville-Carteret. Grandes marées : des dégâts importants dans la station balnéaire

La météo était très mauvaise samedi 10, dans la soirée, et dimanche 11 février, dans la matinée, sur la côte ouest de la Manche. Des vents d'ouest mêlés à des coefficients de marée extrêmement forts, de 103 à 109 tout au long du week-end, ont entraîné des dégâts importants, notamment à Barneville-Carteret.

Une cabine de plage détruite

Du côté de La Potinière, la mer a été destructrice. Les vagues se sont projetées sur le restaurant et une cabine de plage n'a pas résisté et a explosé.

La dune recule encore

De l'autre côté, à la limite entre Saint-Jean-de-la-Rivière et Barneville-Carteret, la dune a reculé de plusieurs mètres. Malgré des protections dont les dernières remontent à fin 2023, la mer est passée et a entraîné d'importants dégâts. En effet, dans ce secteur, des travaux de rechargement de 24 000m3 de sable et de reprofilage avaient été lancés du jeudi 5 au vendredi 13 octobre. Une route seulement sépare par endroit les habitations de la plage.

