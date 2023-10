[Photos + vidéo] Barneville-Carteret. Tempêtes et grandes marées : la survie de ce boulevard est en jeu

Avec la tempête surprise en plein été et les deux marées qui ont suivi fin août et fin septembre, le trait de côte au niveau du boulevard maritime entre Barneville-Carteret et Saint-Jean-de-la-Rivière a reculé de six mètres ! Les collectivités ont dû intervenir de toute urgence. Des travaux de rechargement de 24 000m³ de sable et de reprofilage lancés jeudi 5 octobre se terminent vendredi 13 octobre. Le sable avait été extrait quelques jours plus tôt au moment des grandes marées et stockés en attendant son transfert.

Un engin de transport en pleine action entre Barneville-Carteret et Saint-Jean-de-la-Rivière.

Reportage Impossible de lire le son.

La tempête Patricia, qui a touché l'ouest de la France au début du mois d'août 2023, a donc fragilisé le cordon dunaire. David Legouet, maire de Barneville-Carteret, constate que les tempêtes n'ont plus lieu forcément de décembre à mars, mais aussi en automne et donc même l'été.

David Legouet, maire de Barneville-Carteret Impossible de lire le son.

Des travaux en urgence

Afin de sécuriser le boulevard et éviter ainsi son effondrement, l'Etat a mobilisé, en urgence, à la demande du maire de la commune, 50 000 € de Dotation aux équipements des territoires ruraux (DETR). Jean Rampon, sous-préfet de l'arrondissement de Cherbourg, et Marianne Piqueret, directrice adjointe de la DDTM de la Manche, étaient présents.

Des élus étaient présents mercredi 11 octobre, sur la plage, entre Barneville-Carteret et Saint-Jean-de-la-Rivière.

Jean Rampon, sous-préfet de Cherbourg Impossible de lire le son.

Philippe Gaudibert, originaire de la région parisienne, s'est installé depuis 2018 à Barneville-Carteret. Il a vécu la tempête Patricia : "Il ne faut pas que le sable sous le boulevard maritime soit touché parce qu'il y aurait un affaissement de celui-ci", précise-t-il.

Philippe Gaudibert Impossible de lire le son.

Dans les méthodes douces, le reprofilage et le rechargement en sable sont les principales solutions. Des études sont lancées pour savoir si d'autres méthodes sont possibles. Si ceci n'est pas suffisant, un enrochement pourrait être alors envisagé.