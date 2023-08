Normandie. Tempête Patricia : le bilan dans la Manche, le Calvados et l'Orne

La tempête Patricia a laissé quelques traces mercredi 2 août en Normandie. Les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne avaient été placés en vigilance jaune pour vents violents. Le littoral manchois était aussi passé en alerte orange "vagues-submersion". 121 km/h, c'est la plus forte rafale de vent enregistrée lors du passage de la tempête Patricia en Normandie. Elle a été observée à Carteret dans la Manche.

Les pompiers mobilisés

Une dizaine d'interventions liées aux intempéries, principalement pour des inondations, ont été enregistrées chez les sapeurs-pompiers de la Manche. Dans l'Orne, 32 interventions pour des arbres et des fils électriques tombés au sol étaient à signaler. Dans le Calvados, les pompiers sont intervenus à six reprises pour des chutes d'arbres et des objets menaçants. Aucune victime n'est à déplorer en lien avec la tempête en Normandie.

Ailleurs en France, une femme âgée de 57 ans

À Ouessant, dans le Finistère, trois baigneurs se sont fait surprendre par la tempête et la marée. Une femme âgée de 57 ans est morte, les autres personnes, deux hommes, ont pu être secourues. En Charente-Maritime, un enfant âgé de 10 ans a été grièvement blessé après la chute d'un arbre dans un parc.

Attention, un nouveau coup de vent est attendu samedi dans la soirée.