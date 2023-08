Normandie. Le trafic SNCF perturbé après la chute d'arbres sur les voies

Le trafic SNCF a été très perturbé mercredi 2 août, en fin de journée, à deux endroits de la Normandie en raison du passage de la tempête Patricia.

Des arbres tombés sur les voies

À cause d'arbres tombés sur les voies, la circulation des trains a dû être interrompue dans les deux sens jusqu'à la fin de la journée entre Cherbourg et Valognes dans la Manche, et entre Bréauté et Le Havre en Seine-Maritime.

Entre Valognes et Cherbourg :

🚦#FlashTraficNomadTrain 19h13



🌬️Tempête Patricia

❌La circulation des trains est interrompue dans les 2 sens entre Cherbourg et Valognes jusqu'à la fin de la journée.

— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) August 2, 2023

Entre Bréauté et Le Havre :

🚦#FlashTraficNomadTrain 19h48



🌬️Tempête Patricia

❌La circulation des trains est interrompue dans les 2 sens entre Bréauté et Le Havre

— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) August 2, 2023

Pas de panique, tout était revenu à la normale jeudi 3 août, à l'aube.