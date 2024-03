[Photos + vidéo] Cherbourg. Grandes marées : ça a débordé quai Lawton-Collins !

Mardi 12 mars, au petit matin, la mer a légèrement débordé à plusieurs endroits dans le bassin du Commerce à Cherbourg. Ce fut le cas comme souvent au niveau de la passerelle Michel-Legrand, qui s'est retrouvée sous les eaux et, c'est plus rare, à hauteur du quai Lawton-Collins. La scène était visible entre 9h et 11h.

Le pic des grandes marées

De nombreux promeneurs étaient présents pour immortaliser ces scènes sous l'eau. Les bateaux de pêche se sont aussi retrouvés près du bord, juste à côté des photographes. Pour rappel, mardi 12 mars est la journée avec le plus gros coefficient : 116, que ce soit le matin et le soir. Ensuite, ce sera 115 et 111 mercredi 13, et 106 et 99 jeudi 14 mars.

Quai Alexandre III à Cherbourg mardi 12 mars, dans la matinée.