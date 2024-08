[Insolite] Barneville-Carteret. Des championnes de France de boules en compétition dans la station balnéaire

Corinne Kerfant et Christelle Richard, championnes de France en titre de la Ligue sport boules de 1re division féminine seront présentes au club de sport boules-boule lyonnaise de Barneville-Carteret ce jeudi 15 août, de 9h à 12h, et de 14h à 19h, à l'occasion d'une compétition de catégorie loisirs de découverte et initiation de ce sport.

Désormais licenciées à la Boule Carteretaise

Ce club, récemment affilié à la Fédération française du sport boules, accueillera ces deux joueuses élites qui ont signé leur licence pour la saison 2024-2025 à l'Association sportive de la Boule Carteretaise. Le sport boules-boule lyonnaise est un sport d'adresse en situation de course délégataire de l'Etat et reconnu de haut niveau par le ministère des Sports et des Jeux olympiques.

