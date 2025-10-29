Manche. Sciotot, élue plage préférée des Français

Organisé par Surfrider Foundation Europe, le concours ludique "La Plage Préférée des Français", a été lancé le 20 septembre. Il visait à mettre en lumière la beauté de nos côtes tout en rappelant l'urgence de leur protection.

Pendant trois semaines, les internautes ont dû choisir parmi huit plages emblématiques : de la Côte des Basques (Biarritz) à Boucan Canot (La Réunion), en passant par Sciotot (Les Pieux), la compétition a été serrée jusqu'au bout.

Une finale historique

Après des quarts et demi-finales très suivis sur les réseaux sociaux de Surfrider France, la grande finale a opposé Boucan Canot à Sciotot.

Résultat : plus de 1 050 votes enregistrés et une victoire écrasante pour Sciotot. La plage cotentinoise a remporté, mercredi 29 octobre, 79% des suffrages. Elle s'impose ainsi comme le coup de cœur des Français pour 2025.

Sciotot, joyau du Cotentin

Entre le cap de Flamanville et le cap du Rozel, Sciotot séduit par son sable fin, ses grandes marées et son esprit authentique. Plage de glisse, de familles et de nature, elle incarne parfaitement le visage d'une Normandie vivante et préservée