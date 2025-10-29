En ce moment Up From The Bottom LINKIN PARK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Sciotot, élue plage préférée des Français

Environnement. Le Cotentin est à l'honneur ! Après cinq semaines d'un concours, Sciotot dans le Cotentin vient d'être élue " Plage Préférée des Français 2025 ".

Publié le 29/10/2025 à 14h08 - Par Thierry Valoi
Manche. Sciotot, élue plage préférée des Français
Sciotot, est la plage préférée des Français. - Thierry Valoi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Organisé par Surfrider Foundation Europe, le concours ludique "La Plage Préférée des Français", a été lancé le 20 septembre. Il visait à mettre en lumière la beauté de nos côtes tout en rappelant l'urgence de leur protection.

Pendant trois semaines, les internautes ont dû choisir parmi huit plages emblématiques : de la Côte des Basques (Biarritz) à Boucan Canot (La Réunion), en passant par Sciotot (Les Pieux), la compétition a été serrée jusqu'au bout.

Une finale historique

Après des quarts et demi-finales très suivis sur les réseaux sociaux de Surfrider France, la grande finale a opposé Boucan Canot à Sciotot.

Résultat : plus de 1 050 votes enregistrés et une victoire écrasante pour Sciotot. La plage cotentinoise a remporté, mercredi 29 octobre, 79% des suffrages. Elle s'impose ainsi comme le coup de cœur des Français pour 2025.

Sciotot, joyau du Cotentin

Entre le cap de Flamanville et le cap du Rozel, Sciotot séduit par son sable fin, ses grandes marées et son esprit authentique. Plage de glisse, de familles et de nature, elle incarne parfaitement le visage d'une Normandie vivante et préservée

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Sciotot, élue plage préférée des Français
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple