Dieppe. Un phoque échoué sur la plage, la mairie appelle à garder ses distances

Il a été retrouvé dans l'après-midi sur les galets de la plage de Dieppe, lundi 8 septembre, indique la Ville de Dieppe. "Les services municipaux sont en train de sécuriser le périmètre avec des barrières avant l'intervention d'un organisme habilité à approcher l'animal", précise la municipalité, qui invite le public à garder ses distances avec le phoque.

Ne pas le toucher

Il est conseillé de ne surtout pas le toucher, "par risque de blessure et de contamination bactérienne ou virale".

Il s'agit aussi "ne pas accroître son stress inutilement" rappelle la municipalité au sujet de ce phoque, dont l'état de santé n'a pas été précisé.