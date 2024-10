Seine-Maritime. L'astronaute normand Thomas Pesquet "ouvre un nouveau chapitre"

Il l'a annoncé vendredi 11 octobre. L'astronaute originaire de Normandie, Thomas Pesquet, a assuré ouvrir un nouveau chapitre avec le début de ses activités "dans la réserve opérationnelle de l'armée de l'Air et de l'Espace."

"J'ai des affinités avec l'institution"

C'est sur son réseau social professionnel que l'astronaute s'est exprimé. "Pourquoi une telle décision en milieu de carrière ? D'abord, j'ai des affinités avec l'institution, de l'amitié et du respect pour ses membres et dans une autre vie, qui sait, j'aurais pu essayer de poursuivre une carrière de pilote militaire."

Engagé comme réserviste citoyen de l'armée de l'Air depuis 2017, Thomas Pesquet a signé en août un contrat de réserviste opérationnel. Il est devenu colonel de réserve opérationnelle au sein de la 31e escadre de ravitaillement et de transport stratégique (EARTS) et pilote l'un des avions phares de l'AAE, a indiqué l'armée de l'Air et de l'Espace le 9 août dernier.

"Je vais y apprendre énormément"

Toujours dans son poste, Thomas Pesquet a indiqué qu'il apprendrait énormément "à l'Ecole de l'Air et de l'Espace sur la BA 701 de Salon de Provence, ou en participant aux opérations du MRTT à la base aérienne 125 d'Istres, au contact de gens surqualifiés." Il espère également prendre part aux opérations spatiales du commandement de l'Espace à Toulouse.