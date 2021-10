Le-Havre. Thomas Pesquet au Havre pour parrainer le bateau Initiatives-Coeur

Les deux hommes se sont rencontrés au début de l'été 2016. C'était avant que Thomas Pesquet parte pour six mois dans la station spatiale internationale, et avant que Tanguy de Lamotte se lance dans l'aventure du tour du monde à la voile en solitaire, le Vendée Globe. Les aventuriers, chacun dans leur élément, avaient promis de se retrouver. C'est désormais organisé. Ce sera au Havre samedi 4 et dimanche 5 novembre 2017.

Thomas Pesquet pour baptiser le bateau

L'astronaute devient officiellement le parrain du nouvel IMOCA à foils Initiatives-Coeur. C'est pour son baptême qu'il sera présent dans la cité océane. Tanguy de Lamotte prendra le départ de la prochaine transat Jacques Vabre à bord de ce bateau, en double avec Sam Davies, entre le Havre et Salvador de Bahia, le 5 novembre 2017.

Le voilier Initiatives-Coeur s'engage dans de grandes courses au large pour sensibiliser aux problèmes de malformations cardiaques chez l'enfant. Les sponsors soutiennent Mécénat chirurgie cardiaque. 127 enfants ont pu être pris en charge et sauvés depuis 2012.

