Le Havre. Transat Jacques Vabre : Alex Thomson veut pulvériser le record

Il est l'un des favoris de la transat Jacques Vabre 2019 et il est très confiant : le Britannique Alex Thomson. Dix jours ! C'est bien un temps de course record que la star de la voile pronostique pour cette 14e édition. Il sera à bord d'un tout nouveau bateau "volant". L'un des cinq "foilers" en tête d'affiche de la course en double. Il s'agit d'une nouvelle génération de voiliers équipés d'appendices latéraux (les foils) qui permettent à la coque de s'élever au-dessus de l'eau pour voler.

Alex Thomson prendra le départ de la transat Jacques Vabre, le 27 octobre 2019, à Rouen. - Gilles Anthoine

Un navire tout neuf

" Le record, c'est quoi ? Douze jours et demi (13 jours 7 heures en 2017, NDLR) ? Avec ces mêmes conditions, je serai surpris si ces nouveaux bateaux, au moins celui de Charal, ne le font pas en dix jours", s'avance Alex Thomson, qui étrennera son engin (Hugo Boss), mis à l'eau en septembre dernier. Son bateau est un Imoca, un monocoque de 18 mètres qui a été conçu pour la course mythique autour du monde en solitaire, le Vendée Globe, dont la prochaine édition se jouera dans un an. Tous les accros de la course au large rêvent de la gagner et la transat Jacques Vabre est un gros point de passage.

Le départ de la transat sera donné le dimanche 27 octobre 2019, à 13h15, au large du Havre (Seine-Maritime). Cinquante-neuf voiliers vont tenter de rejoindre Salvador de Bahia au Brésil.

(avec AFP)