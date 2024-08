Normandie. Thomas Pesquet devient réserviste opérationnel pour l'armée de l'Air et de l'Espace

Déjà engagé en tant que réserviste citoyen depuis 2017, le spationaute normand Thomas Pesquet a signé, jeudi 8 août, un contrat de réserviste opérationnel dans l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) au sein de la 31e escadre de ravitaillement et de transport stratégique. Il sera amené à piloter l'un des avions phares de l'AAE, à savoir l'A330 Phénix MRTT. Il s'agit d'un avion "multirôle" stationné sur la base aérienne 125 dans les Bouches-du-Rhône, et "qui assure des missions de transport de personnel ou de matériel à longue distance, mais également de ravitaillement en vol d'autres avions", explique le ministère des armées.

Le normand "mettra également ses compétences et son expérience à profit des missions spatiales de l'AAE, guidées par le Commandement de l'espace", poursuit le ministère. Il aura sensiblement les mêmes missions que les autres réservistes de la réserve opérationnelle qui compte plus de 5 000 aviatrices et aviateurs tandis que l'armée de l'Air et de l'Espace comptabilise plus de 500 réservistes citoyens.