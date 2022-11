Normandie. Thomas Pesquet publie un livre de 300 photos prises dans l'espace

Voilà qui sera, à coup sûr, un carton sous le sapin, pour petits et grands : le très populaire Thomas Pesquet, astronaute originaire de Normandie, publie mercredi 2 novembre La Terre entre nos mains. Dans ce beau livre, qui paraît aux éditions Flammarion, le Seinomarin a sélectionné 300 photos prises lors de sa dernière mission à bord de la station spatiale internationale (ISS).

300 photos sur 245 000

"Cela a été énormément de boulot, car j'ai pris 245 000 photos. Elles ont en partie été classées par mon équipe restée à Terre durant la mission. Nous sommes arrivés à une sélection de 3 000 clichés, pour n'en garder finalement la substantifique moelle", expliquait Thomas Pesquet lors de sa venue au Havre, fin septembre.

Les plus belles images ont été sélectionnées, mais aussi des photos qui racontent l'environnement. "On voulait que les gens apprennent quelque chose, il y a plus de texte que sur les posts des réseaux sociaux. L'idée est de montrer que la Terre est belle, mais qu'elle est aussi fragile, et comment cela se voit depuis l'espace" ajoute l'astronaute, qui s'est entouré notamment de géographes. Et si les merveilles du monde sont nombreuses, "il y a bien sûr la Normandie" parmi les photos sélectionnées.

Thomas Pesquet Impossible de lire le son.

Les droits d'auteur de ce livre seront entièrement reversés aux Restos du cœur.

Pratique. "La Terre entre nos mains" de Thomas Pesquet. Editions Flammarion. 39 €