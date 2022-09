Normandie. Thomas Pesquet au Havre : "Mars, c'est l'aventure du siècle"

Il est sans doute le Normand le plus célèbre du monde : Thomas Pesquet était au Havre, samedi 24 septembre, pour participer à la première édition de Sur les épaules des géants, un événement consacré à la science, ouvert au grand public. Devant 850 chanceux, l'astronaute a présenté en détail sa dernière mission Alpha et sa vie à bord de la station spatiale internationale, avant de répondre aux questions du public.

Bien sûr, Thomas Pesquet espère un jour poser le pied sur la Lune. Sur sa promotion de six astronautes de l'agence spatiale européenne, un seul devrait avoir cette chance d'ici 2030. "Une chance sur six sur des dizaines de millions de citoyens européens, c'est déjà pas mal" sourit le Normand, qui est revenu à cette occasion sur les différentes étapes de la mission Artémis :

Après la Lune, l'astronaute a été interrogé sur Mars. "Ce sera très très très difficile. Il faudra des gens calmes, équilibrés… C'est 300 jours aller, 300 jours retour dans le volume d'une Fiat 500" rappelle Thomas Pesquet. Malgré tout, il embarquerait dès demain si c'était possible, pour "l'aventure du siècle" :

Interrogé par un jeune garçon sur les meilleurs moments à bord de la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a évoqué les sorties extra-véhiculaires. Quant à ce qui est le plus difficile, dans l'espace, c'est bien entendu l'éloignement des proches :

Au micro des journalistes, Thomas Pesquet est aussi revenu sur la nécessité de partager la science au plus grand nombre. Lui qui, il y a quelques jours, poussait un coup de gueule sur Twitter contre les adeptes des théories du complot :

Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l'humain est allé sur la lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner.