Hors Normandie. Vacances de rêve à moindre coût : l'échange de maison en plein boom

Né dans les années 80 aux États-Unis au sein du mouvement enseignant, l'échange de maison s'est implanté en France dans les années 90 et se développe de plus en plus.

Si on dénombre aujourd'hui 450 000 maisons à échanger à travers le monde, 182 000 logements sont disponibles à l'échange en France. L'Hexagone se place d'ailleurs au premier rang mondial des destinations les plus attractives.

La Normandie est l'une des régions préférées des touristes en France et se place dans le top 10 national.

Comme l'explique Frédérique Ferry, responsable communication du site HomeExchange, la plupart des touristes séjournant en Normandie viennent de France, mais aussi d'outre-Atlantique.

Le site HomeExchange a dénombré 730 000 nuitées en France en 2018, dont 28 000 en Normandie. La région a d'ailleurs connu une explosion du nombre d'échanges depuis le début de l'année 2019. Il est probable que le 75e anniversaire du Débarquement soit passé par-là…

Le concept de l'échange de maison est simple : deux propriétaires de maisons échangent leurs domiciles durant leurs congés. Cet échange peut se faire de façon simultanée, c'est-à-dire que les deux parties partent en vacances en même temps et échangent leurs logements.

Il est également possible de faire un échange différé, ou encore d'échanger sa maison afin de récolter des points… qui permettront d'accéder à une autre maison à un nombre de points équivalent.

Selon Frédérique Ferry, cette forme de tourisme revêt de nombreux avantages :

Si vous n'avez pas encore choisi votre destination de vacances, l'échange de maison pourrait bien être une alternative aux locations de dernière minute, souvent coûteuses.

Muni d'une interface simple et intuitive, HomeExchange ne demande qu'un abonnement annuel de 132€ pour être logé gratuitement où vous le souhaitez.