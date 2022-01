Saint-Hilaire-du-Harcouët. Alexandre Charlier nous fait partager ses voyages

Alexandre Charlier et sa petite amie aiment voyager. En quelques mois, ils ont déjà eu l'occasion de visiter de nombreuses villes de Etats-Unis mais aussi en France.

Partis d'une envie de partager leurs vacances sur Youtube, ils ont mis en ligne une première vidéo. Fort d'un petit succès sur la plateforme, les deux Normands se sont pris au jeu et ont créé un véritable "vlog", un blog vidéo, qui permet de les suivre dans lors de leur périple.

Dans leur vidéo, on peut les retrouver tantôt à Miami, tantôt à Las Vegas et découvrir de nouveaux horizons. Sur le blog Marlex Trips, les deux Manchois partagent également leurs bons plans, les visites à ne surtout pas rater ou encore les astuces pour se rendre le voyage plus facile.

Dans les prochains billets vidéo, les amoureux vous feront notamment découvrir le Mont Saint-Michel et Saint-Malo. Pour la suite de leur aventure, il faudra faire des concessions entre Alexandre qui souhaite approfondir sa découverte du continent américain et son amie, plus attirée par l'Asie... Une chose est sûre, les voyages forment la jeunesse !