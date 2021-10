Hors Normandie. Quelle est la ville la plus citée dans les chansons anglaises et américaines ?

Le résultat offre un panorama des pays, villes et quartiers qui ont inspiré les plus grands tubes de langue anglaise. Mentionnée dans 161 chansons, la ville de New York arrive en tête de classement.

"La musique est irrémédiablement associée à des lieux", note Jon Stewart de l'Institut britannique de musique moderne de Brighton, dans un communiqué.

"Comment imaginer les Beach Boys sans la Californie ? Sans repères géographiques, la Britpop n'aurait tout bonnement pas de sens. Et comment le blues, la country, le rock and roll seraient-ils perçus sans connexion géographique et politique avec le sud profond des États-Unis ?".

Au total, 897 artistes ont chanté 422 lieux différents à travers 2.000 titres.

Le Canadien Drake semble le plus inspiré par la géographie, avec 29 destinations mentionnées dans sa discographie. La ville de Toronto, mais aussi Versailles, Rotterdam, Madrid sont mentionnées dans ses chansons.

Avec 27 mentions, Jay Z arrive deuxième, suivi d'Elvis Presley (23 citations de lieux).

New York, Los Angeles et Londres sont souvent citées dans tous les genres musicaux. C'est la Géorgie qui inspire le plus les artistes de folk et de country.

Le Texas a les faveurs du R&B. La Californie est très appréciée du jazz. Kingston en Jamaïque, Brooklyn et Londres sont les endroits les plus cités dans le reggae.

Le Top 20 des villes citées dans les chansons en anglais :

1. New York, États-Unis - 161 chansons

2. Londres, Royaume-Uni - 102 chansons

3. Los Angeles, États-Unis - 87 chansons

4. Paris, France - 52 chansons

5. Miami, États-Unis - 46 chansons

6. Nouvelle Orléans, États-Unis - 43 chansons

7. Rome, Italie - 30 chansons

8. San Francisco - 28 chansons

9. Memphis, États-Unis - 28 chansons

10. Chicago, États-Unis - 24 chansons

11. Atlanta, États-Unis - 23 chansons

12 Detroit, États-Unis - 23 chansons

13. Compton, États-Unis - 21 chansons

14. Tokyo, Japon - 20 chansons

15. Houston, États-Unis - 16 chansons

16. Las Vegas, États-Unis - 16 chansons

17. Ibiza, Espagne - 12 chansons

18. Mumbai, Inde - 11 chansons

19. Liverpool, Royaume-Uni - 11 chansons

20. Milan, Italie - 10 chansons

Le Top 10 des artistes qui mentionnent le plus de lieux dans leur musique :

1. Drake - 29 lieux

2. Jay Z - 27 lieux

3. Elvis Presley - 23 lieux

4. Tinie Tempah - 22 lieux

5. The Beach Boys - 22 lieux

6. Public Enemy - 20 lieux

7. Chuck Berry - 18 lieux

8. The Rolling Stones - 16 lieux

9. Rod Stewart - 14 lieux

10. T.I - 14 lieux