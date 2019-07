Tout quitter pour aller vivre sur son lieu de vacances

40% de Français ont déjà profité des vacances pour réaliser des repérages, en vue d'un achat immobilier éventuel. Les congés ne sont donc pas toujours un rendez-vous consacré uniquement au repos. C'est l'occasion aussi de songer à de nouveaux projets. Pourquoi pas au lancement d'une nouvelle vie, ailleurs ?

Les plus jeunes, âgés de 18 à 34 ans, sont les plus nombreux à être prêts à déménager définitivement sur leur lieu de vacances s'ils ont un coup de cœur : 61%, contre 41% pour les plus de 55 ans.

Qu'est ce qui fait déménager les Français ?

Les trois quarts des Français sondés déclarent ainsi être attentifs à l'environnement naturel sur leur lieu de vacances, tandis que 59% observent le style architectural. Dans une moindre mesure et une fois l'installation envisagée, l'accès à toutes les commodités du quotidien, comme les écoles, pour 18% des Français concernés, est prioritaire.

C'est surtout la région qui ferait office d'argument, selon 53% de répondants. À ce titre, la région Provence Alpes Côte d'Azur est la plus encline à pousser les vacanciers à devenir habitants (17%). La Nouvelle Aquitaine (13%) et la Bretagne (12%) constituent les deux autres régions pour lesquelles les estivants pourraient craquer.

Le cadre de vie (51%) ou la découverte d'un bien immobilier (29%) pourraient être d'autres raisons de tourner une page et de s'installer ailleurs. 18% de personnes interrogées avouent, par ailleurs, qu'elles pourraient déménager si elles faisaient une rencontre amoureuse sur leur lieu de vacances…

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1200 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées du 19 au 24 juin 2019.

