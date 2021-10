Rouen. À Rouen, "Les Dragons vous ramènent" préparent le réveillon de la Saint-Sylvestre

Pour la douzième année consécutive , "Les Dragons vous ramènent" s'apprêtent à raccompagner chez eux de nombreux fêtards dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Mercredi 14 décembre 2016, à Rouen, Guy Fournier, président de l'association, et Jean-Christophe Pereira Coutinho, directeur, ont présenté le dispositif de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Une centaine de bénévoles

Une fois encore, la Ville accueillera une centaine de bénévoles au sein de la mairie pour un repas festif. Ensuite, les "Dragons" seront appelés à partir sur le terrain pour raccompagner des gens chez eux jusqu'à 6h du matin. "Je ne préfère pas plus tard à cause de la fatigue au volant, je veux que l'on soit nous-même exemplaires", confie Jean-Christophe Pereira Coutinho.

L'année dernière, près de 150 véhicules et leurs passagers avaient été raccompagnés dans la nuit du nouvel an. Cette année, le directeur de l'association estime que ce nombre pourrait être légèrement plus faible, notamment grâce à la politique de transport de la Ville pour cette soirée.

Jusqu'à 20 kilomètres autour de Rouen

Six postes de standard téléphonique (au 02 35 15 12 07) seront mis en place pour répondre aux appels et coordonner les missions d'escorte dans un rayon d'environ 20 kilomètres autour de Rouen. En tout, une centaine de bénévoles sont attendus. "Je suis confiant car sans faire grand chose, nous avons déjà une cinquantaine d'inscrits", ajoute Jean-Christophe Pereira Coutinho. Les places étant limitées, les volontaires sont invités à se manifester rapidement.

Pratique. Pour toute information sur les activités de l'association ou sur le dispositif de la nuit de la Saint-Sylvestre, contactez le 02 35 15 12 07.