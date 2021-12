Très chaude Saint-Sylvestre dans les discothèques rouennaises

Au Moulin Rose, la bien connue discothèque de Belbeuf-Saint-Adrien, près de 400 personnes sont attendues dès 19h et sur réservation pour un buffet dinatoire haut de gamme. Jugez plutôt : foie gras, huîtres, atelier sushis, viandes, bûche et champagne...

"Si nous ne développons pas ce type de formule de début de soirée, la Saint-Sylvestre serait en perte de vitesse", estime Nicolas Lamotte, le patron du Moulin Rose. "La nuit démarre de plus en plus tôt, la profession s’adapte". Ce type de soirée a un prix : 79 € au Moulin Rose. "Oui mais nous misons sur le côté prestige. C’est un gage de qualité". Vers minuit, c’est un cheval et son cavalier qui feront irruption sur la piste pour lancer le décompte final... Mais on n’en saura pas plus. Surprise du chef.

Le Moulin Rose n’a, bien entendu, pas le monopole de la Saint-Sylvestre. Plus à l’est, à Roumare, La Brocherie sortira également le grand jeu. Le 31 décembre, ce sera "Un Réveillon d’exception" avec trois "ambiances" au choix : soirée cubaine au Habana (65 €), restaurant-bar-lounge au Cotton Club (120 €) ou discothèque classique à L’Hystéria.



Cotillons et cadeaux

En revanche, dans le centre-ville de Rouen, les boîtes de nuit misent davantage sur la deuxième partie de soirée. A La Luna, par exemple, une soirée "Cabaret chic" débutera à 23h30. Pour 25 €, les fêtards auront le droit à une consommation et des petits fours, agrémentés de cotillons et de cadeaux.

"Le Nouvel an est traditionnellement une grosse soirée pour nous", reconnaît Jonathan Fant, le directeur des lieux. Vers 6h du matin, les plus téméraires pourront se reposer un peu autour d’une soupe à l’oignon au champagne ou de viennoiseries.