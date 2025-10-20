Rouen. Des antifascistes face aux identitaires à "la Marche des Normands"

220 personnes ont participé à "la Marche des Normands" à Rouen, samedi 18 octobre d'après la préfecture. Lancé à l'initiative d'un collectif, le défilé controversé a été soutenu et relayé notamment par des groupes de l'ultra-droite affiliés au mouvement identitaire. Partis de la tour Jeanne d'Arc, les manifestants ont battu le pavé jusqu'au parvis de la cathédrale. En parallèle se tenait une contre-manifestation à l'initiative de syndicats et d'associations antifascistes qui voyaient dans cette marche une manifestation des idéologies de l'extrême droite. Selon les services de l'Etat, cette dernière a rassemblé entre 350 et 400 manifestants soit presque deux fois plus que la manifestation initiale. Un important dispositif de sécurité a été mis en place par la préfecture afin que les deux groupes puissent se tenir à bonne distance. "Une centaine d'effectifs des forces de l'ordre était engagée à Rouen pour prévenir les risques liés aux deux manifestations", a indiqué la communication d'astreinte de la préfecture au lendemain de la mobilisation. Toujours selon les services de l'Etat, il n'y a pas eu de débordements ni d'interpellations à l'issue de l'événement qui a suscité une vague d'indignation d'une partie du monde universitaire rouennais. Des chercheurs en Histoire ainsi que des guides conférenciers ont lancé une pétition en amont de la manifestation pour dénoncer "la récupération historique" de certaines figures locales par ses organisateurs.