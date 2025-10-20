220 personnes ont participé à "la Marche des Normands" à Rouen, samedi 18 octobre d'après la préfecture. Lancé à l'initiative d'un collectif, le défilé controversé a été soutenu et relayé notamment par des groupes de l'ultra-droite affiliés au mouvement identitaire. Partis de la tour Jeanne d'Arc, les manifestants ont battu le pavé jusqu'au parvis de la cathédrale. En parallèle se tenait une contre-manifestation à l'initiative de syndicats et d'associations antifascistes qui voyaient dans cette marche une manifestation des idéologies de l'extrême droite. Selon les services de l'Etat, cette dernière a rassemblé entre 350 et 400 manifestants soit presque deux fois plus que la manifestation initiale. Un important dispositif de sécurité a été mis en place par la préfecture afin que les deux groupes puissent se tenir à bonne distance. "Une centaine d'effectifs des forces de l'ordre était engagée à Rouen pour prévenir les risques liés aux deux manifestations", a indiqué la communication d'astreinte de la préfecture au lendemain de la mobilisation. Toujours selon les services de l'Etat, il n'y a pas eu de débordements ni d'interpellations à l'issue de l'événement qui a suscité une vague d'indignation d'une partie du monde universitaire rouennais. Des chercheurs en Histoire ainsi que des guides conférenciers ont lancé une pétition en amont de la manifestation pour dénoncer "la récupération historique" de certaines figures locales par ses organisateurs.
Rouen. Des antifascistes face aux identitaires à "la Marche des Normands"
Politique. Plus de 200 personnes ont participé à la controversée "Marche des Normands", samedi 18 octobre. En parallèle, entre 350 et 400 antifascistes sont venus contre-manifester considérant l'événement comme une manifestation de l'idéologie d'extrême droite.
Publié le 20/10/2025 à 09h13
A lire aussi
Environnement Rouen. Lubrizol mise en demeure de se conformer aux normes sur les risques d'explosion
Politique Rouen. Des mineurs étrangers isolés installent leurs tentes devant la préfecture pour alerter sur leur précarité
En direct
-
10h28Rouen. Le Perche Elite Tour revient en mars avec déjà de beaux noms dévoilés
-
10h23Près de Rouen. "Pourquoi les jeunes souffrent-ils ?" : La première Maison de la recherche en santé mentale de Normandie a été inaugurée
-
09h13Rouen. Des antifascistes face aux identitaires à "la Marche des Normands"
-
09h09Eure. Le Premier ministre rend hommage au maire de Broglie, Roger Bonneville, décédé à l'âge de 72 ans
-
09h00Baie du Mont Saint-Michel. 4 promeneurs secourus par hélicoptère après avoir été isolés par la marée
-
08h54Pontorson. Un adolescent percuté par une voiture grièvement blessé
-
08h45Tennis de table. La France championne d'Europe grâce aux frères Lebrun et Gauzy
-
07h00Baie du Mont Saint-Michel. Il propose son terrain pour disperser les cendres de son animal de compagnie
-
07h00Cotentin. Une enquête de mobilité pour les trois intercommunalités du nord de la Manche
-
19/10[En images] Caen. Game Boy, Pong, Action Man... retour dans les années 90 avec l'entreprise Arcade Café
-
19/10Près d'Avranches. Un jeune homme de 19 ans grièvement blessé après avoir été éjecté d'un véhicule
-
19/10Football. Une défaite au goût amer pour les Ciels et Marines battus 6 à 2 au Vélodrome
-
19/10Manche. La circulation des trains rétablie après la chute d'un arbre ayant paralysé le trafic SNCF
-
19/10Les Monts d'Aunay. Un poids lourd accidenté déverse sa cargaison de lait dans le Roucamps
-
18/10En Normandie. La comète Lemmon sera visible à l'œil nu : quand et comment l'observer avant qu'elle ne disparaisse pour 1 000 ans ?
-
18/10Bonne table à Caen. Focaccias et pâtes gourmandes chez Vita Nova
-
18/10Place du commerce à Rouen. Focaccias, kebabs et boutique solidaire
-
18/10Caen. Feu d'appartement : deux personnes blessées, dont une grièvement, transportées à l'hôpital
-
18/10Caen. Pour embellir mon balcon, j'ai préparé ma jardinière avec un horticulteur
-
18/10Seine-Maritime. Le Normand Alexis Hanquinquant décroche une médaille d'or aux Championnats du monde à Wollongong en Australie
Les plus lus
-
1 -Normandie. "Il faut dire stop" : le chef David Gallienne, hospitalisé, interpelle le gouvernement sur la santé mentale des restaurateurs
-
2 -Bon plan. Vous courez ou pédalez la nuit ? Voici où récupérer gratuitement votre équipement de sécurité en Normandie
-
3 -En Normandie. La comète Lemmon sera visible à l'œil nu : quand et comment l'observer avant qu'elle ne disparaisse pour 1 000 ans ?
-
4 -Rouen. Une première à Becquerel pour la chirurgie contre le cancer du sein
-
5 -Bon plan. En Normandie, votre voiture peut être vérifiée gratuitement pour la sécurité de tous : voici quand et où
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.