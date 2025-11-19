Lillebonne. Emploi : quand recruteurs et candidats se découvrent… sur un tatami !

Ils sont tous pieds nus, en tenue de sport. Sur le tatami du dojo de Lillebonne, certains sont des recruteurs, d'autres des personnes en recherche d'emploi. Pendant plus de deux heures, ils vont s'initier ensemble au judo… Sans savoir qui est qui !

C'est le concept original de l'opération "Du stade vers l'emploi", portée mardi 18 novembre par France Travail et différentes fédérations sportives, dont la Ligue de judo de Normandie. Après avoir sué - et bien rigolé ! - toute la matinée, les judokas d'un jour se dévoilent et se retrouvent pour une après-midi de job dating.

Casser les codes du recrutement

"Ici, on casse les codes !", sourit Laurence Valliot-Dancel, directrice territoriale déléguée de France Travail Havre Littoral, qui souligne que plus de la moitié des employeurs se disent d'abord attachés aux savoir-être professionnels avant les compétences techniques. "La motivation, l'esprit d'équipe, la persévérance… C'est compliqué de le prouver en entretien d'embauche classique. Ce matin, les chercheurs d'emploi arrivent tous à le démontrer."

Du stade vers l'emploi : recruteurs et candidats sur le tatami Impossible de lire le son.

Habituée à ce type de recrutement original, Mathilde Quilan y voit un vrai intérêt. "Cela permet une autre approche, c'est plus facile ensuite pour les candidats de venir nous voir l'après-midi, d'autant qu'on oublie parfois le vouvoiement, quand on a été dans la même équipe pour l'activité sportive", souligne cette chargée de recrutement pour une association d'aide à domicile. En quête d'encadrants pour sa société d'insertion spécialisée dans les espaces verts, Jérôme Quillet voit même des liens entre judo et emploi : "La collaboration, trouver des points d'accroche, savoir chuter mais bien tomber, rebondir, bien repartir… Il y a des parallèles intéressants. Ça a permis de briser la glace et de se défouler !" Même sensation pour Stéphanie Lot-Devot, en reconversion dans le domaine du secrétariat : "Je n'étais pas très emballée au départ mais je ne regrette pas ! J'ai pris plaisir à faire les activités, sans chercher à savoir qui était qui."

Judo mais aussi athlétisme, football, tennis de table… Depuis 2021, France Travail a organisé plus de 80 opérations "Du stade vers l'emploi" en Normandie.