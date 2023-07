Les Andelys. Château Gaillard, sur les pas de Richard Cœur de Lion

1196. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie, perd des territoires importants au profit de Philippe Auguste, roi de France, à la suite du traité de paix de Gaillon. Vernon, Gisors et Gaillon, notamment, tombent aux mains de l'ennemi. Le chemin vers Rouen, capitale du duché de Normandie, est ouvert.

Malgré la trêve et l'obligation pour Les Andelys de rester neutre (voir par ailleurs), Richard Cœur de Lion lance la construction de Château Gaillard. Une nouvelle ligne de défense sur la route du roi de France, un nouveau verrou à la conquête de la Normandie. Perché sur un éperon rocheux, le château domine la vallée et la Seine d'environ 90 mètres. Il n'offre donc qu'un seul front d'attaque, un certain avantage défensif. Du fait des tensions avec le royaume de France, le bastion est occupé par une garnison d'environ 300 soldats. Après la mort de Richard Cœur de Lion, Château Gaillard est assiégé. Le siège dure six mois, jusqu'à la prise du château le 6 mars 1204. Une fois cette forteresse vaincue, Philippe Auguste n'a eu besoin que de trois mois pour conquérir le reste de la Normandie.

Château Gaillard se visite

tout l'été

Château Gaillard se décompose en trois parties distinctes : l'ouvrage avancé, la basse-cour et la haute-cour. Cette dernière est la mieux conservée. Pour autant, le château se visite entièrement, seul ou accompagné d'un guide qui retracera, pendant 45 minutes à une heure, le contexte historique et géopolitique au moment de la construction, ainsi que l'architecture de l'édifice en elle-même.

Pratique. Château Gaillard, aux Andelys, ouvre ses portes du mercredi au dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.