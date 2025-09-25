Ce soir à la télé. Le fils d'Alain Delon impliqué dans un meurtre au Mont Saint-Michel ? C'est à voir sur France 3

Meurtres au Mont Saint-Michel plonge les téléspectateurs dans une intrigue mêlant histoire et drame policier. L'abbaye millénaire, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, devient le théâtre d'une enquête troublante où le sacré se confronte au crime.

Anthony Delon, héritier d'une légende du cinéma

Dans ce téléfilm, Anthony Delon incarne le père Henri Florentin, prêtre exorciste confronté à une affaire hors du commun. Fils d'Alain Delon et de Nathalie Delon, l'acteur a su tracer sa propre voie, entre cinéma et télévision. Après des rôles marquants dans La Vérité si je mens ! ou Chronique d'une mort annoncée, il apporte ici une intensité dramatique qui donne corps au personnage.

Une enquête entre exorcisme et vengeance

Tout commence avec Antoine Ribeiro, conducteur de travaux hanté par la découverte d'un squelette dissimulé sous son chantier. Peu après une séance d'exorcisme, il est retrouvé mort, assassiné selon un rituel rappelant la légende du prélat Aubert, fondateur du Mont Saint-Michel au VIIIe siècle. L'affaire est confiée à la capitaine Sophie Maliquot, incarnée par Juliet Lemonnier, épaulée par son coéquipier Nathan (Benoît Michel).

Un casting fort et une réalisation immersive

Aux côtés d'Anthony Delon, le public retrouve Catherine Marchal, Jacqueline Corado et Cédric Chevalme. La réalisatrice Marie-Hélène Copti propose un polar où drame familial, superstitions et enquête criminelle s'entrecroisent. La durée d'1h40 laisse place à une immersion totale dans les mystères du Mont.

Où voir Meurtres au Mont Saint-Michel ?

Le téléfilm est diffusé jeudi 25 septembre à 21h10 sur France 3. Les téléspectateurs pourront également le revoir en streaming sur la plateforme France.TV, disponible en replay après sa diffusion.