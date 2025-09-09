En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Goélands, marées, marches… Une vidéo décalée révèle le quotidien des gendarmes du Mont-Saint-Michel

Insolite. Le 9 septembre 2025, la Gendarmerie nationale a publié une vidéo humoristique tournée au Mont-Saint-Michel, en Normandie. On y découvre, avec humour et authenticité, les coulisses d'un métier pas comme les autres, au cœur de l'un des monuments les plus visités de France.

Publié le 09/09/2025 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Goélands, marées, marches… Une vidéo décalée révèle le quotidien des gendarmes du Mont-Saint-Michel
Etre gendarme au Mont-Saint-Michel, c'est gravir deux fois la tour Eiffel chaque jour. - Police nationale

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dans sa dernière vidéo, la Gendarmerie nationale a choisi le Mont-Saint-Michel pour mettre en lumière le quotidien de ses effectifs. Sur un ton volontairement décalé, un gendarme raconte ce que signifie exercer son métier dans l'un des sites les plus emblématiques de Normandie.

"Etre gendarme au Mont-Saint-Michel, c'est gravir l'équivalent de 60 étages par jour", explique-t-il en souriant. Un étage comptant en moyenne une vingtaine de marches, cela représente 1 200 marches quotidiennes, soit presque deux fois la hauteur de la tour Eiffel (674 marches).

Un métier entre touristes et ruelles étroites

Mais leur rôle ne s'arrête pas là. L'agent met aussi en avant la dimension internationale de son poste : "C'est aussi savoir parler plusieurs langues, parce qu'il y a des touristes venus du monde entier."

La vidéo joue également sur le côté pittoresque du site. Le gendarme se faufile entre deux murs pour rappeler que "c'est aussi passer dans des ruelles bien étroites. Très très étroites". Et, avec un brin de fantaisie, il ouvre une trappe en affirmant que "derrière cette trappe, il y a Poudlard !".

Entre humour et réalité

L'univers atypique du Mont-Saint-Michel se retrouve dans d'autres images : "C'est cohabiter avec les goélands" ou encore "connaître tous les commerçants du Mont-Saint-Michel". Le gendarme glisse même une plaisanterie : "Etre gendarme ici, c'est venir travailler le matin à marée basse et repartir à la marée haute… à la nage."

Une communication qui séduit

Au-delà de l'humour, la vidéo illustre la singularité d'un poste implanté dans un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les internautes n'ont pas manqué de réagir.

Parmi les commentaires, on lit avec amusement : "C'est refouler les hordes de Bretons qui veulent le récupérer" !

Un autre internaute résume : "C'est vraiment beaucoup plus intéressant pour le public de découvrir l'action des gendarmes sur ce genre de site, que de voir des reportages sur les nouveaux équipements militaires. Là, ça donne même envie d'aller au Mont-Saint-Michel. Très bonne démarche de com."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Insolite. Goélands, marées, marches… Une vidéo décalée révèle le quotidien des gendarmes du Mont-Saint-Michel
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple