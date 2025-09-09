Insolite. Goélands, marées, marches… Une vidéo décalée révèle le quotidien des gendarmes du Mont-Saint-Michel

Dans sa dernière vidéo, la Gendarmerie nationale a choisi le Mont-Saint-Michel pour mettre en lumière le quotidien de ses effectifs. Sur un ton volontairement décalé, un gendarme raconte ce que signifie exercer son métier dans l'un des sites les plus emblématiques de Normandie.

"Etre gendarme au Mont-Saint-Michel, c'est gravir l'équivalent de 60 étages par jour", explique-t-il en souriant. Un étage comptant en moyenne une vingtaine de marches, cela représente 1 200 marches quotidiennes, soit presque deux fois la hauteur de la tour Eiffel (674 marches).

Un métier entre touristes et ruelles étroites

Mais leur rôle ne s'arrête pas là. L'agent met aussi en avant la dimension internationale de son poste : "C'est aussi savoir parler plusieurs langues, parce qu'il y a des touristes venus du monde entier."

La vidéo joue également sur le côté pittoresque du site. Le gendarme se faufile entre deux murs pour rappeler que "c'est aussi passer dans des ruelles bien étroites. Très très étroites". Et, avec un brin de fantaisie, il ouvre une trappe en affirmant que "derrière cette trappe, il y a Poudlard !".

Entre humour et réalité

L'univers atypique du Mont-Saint-Michel se retrouve dans d'autres images : "C'est cohabiter avec les goélands" ou encore "connaître tous les commerçants du Mont-Saint-Michel". Le gendarme glisse même une plaisanterie : "Etre gendarme ici, c'est venir travailler le matin à marée basse et repartir à la marée haute… à la nage."

Une communication qui séduit

Au-delà de l'humour, la vidéo illustre la singularité d'un poste implanté dans un lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les internautes n'ont pas manqué de réagir.

Parmi les commentaires, on lit avec amusement : "C'est refouler les hordes de Bretons qui veulent le récupérer" !

Un autre internaute résume : "C'est vraiment beaucoup plus intéressant pour le public de découvrir l'action des gendarmes sur ce genre de site, que de voir des reportages sur les nouveaux équipements militaires. Là, ça donne même envie d'aller au Mont-Saint-Michel. Très bonne démarche de com."