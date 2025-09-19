En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Polémique. Filip (2Be3) : la Néo-Normande Sarah Mortensen au cœur d'un biopic qui passerait sous silence un compagnon secret

Société. Le 15 septembre 2025, TF1 a diffusé "Filip", un téléfilm retraçant la vie du chanteur des 2Be3, adapté du livre de son ex-compagne. A l'écran, l'actrice normande Sarah Mortensen incarne cette figure. Mais une autre voix, celle d'Arnaud, compagnon caché de Filip Nikolic, dénonce une mémoire incomplète.

Publié le 19/09/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Filip Nikolic (2Be3) : sa compagne, jouée par la Normande Sarah Mortensen, accusée d'avoir effacé son compagnon secret. - TF1 CP

Lundi 15 septembre 2025, TF1 et la RTBF proposaient en prime time Filip, un téléfilm réalisé par Laurent Tuel, toujours disponible en replay sur TF1+. Cette coproduction franco-belge revient sur la trajectoire brisée du leader des 2Be3, Filip Nikolic, star des années 1990, disparu en 2009 à seulement 35 ans.

Adaptée du livre de Valérie Bourdin, ex-compagne de l'artiste, l'œuvre adopte son regard, celui d'une femme qui a partagé son quotidien et son intimité. Un choix narratif assumé, mais qui fait grincer des dents. Car derrière ce récit officiel, une autre histoire, longtemps tue, refait surface.

Sarah Mortensen, une actrice profondément attachée à la Normandie

Dans le rôle de la compagne de Filip Nikolic, les téléspectateurs retrouvent Sarah Mortensen. L'actrice, qui a grandi entre Langrune, Daubeuf et les falaises d'Etretat, se définit volontiers comme "une Normande de cœur". Elle a appris la voile à Fécamp, l'équitation dans l'arrière-pays et confie avoir trouvé dans la région un véritable "havre de paix". Aujourd'hui encore, elle y vit, près de son père.

L'histoire effacée d'une romance homosexuelle avec un compagnon secret

Si le biopic éclaire la vie de Filip à travers le regard de son ex-compagne, il laisse dans l'ombre une relation de huit ans qu'Arnaud, aujourd'hui âgé de 52 ans, revendique dans Paris Match. "J'étais son ange gardien", explique-t-il, évoquant leurs années de complicité, d'abord à New York, puis à Paris. Entre confidences, voyages et soutien face aux addictions, il raconte une histoire d'amour assumée auprès de la famille mais jamais rendue publique.

Une discrétion imposée par Filip lui-même : "En Serbie, disait-il, ce serait comme dire que la pluie sort du sol."

Une mémoire disputée

En révélant aujourd'hui son témoignage, Arnaud entend défendre une autre facette de Filip Nikolic : celle d'un homme tourmenté mais aussi sensible, généreux et attachant. Il rejette le récit partiel qu'il estime véhiculé par le téléfilm : "Je n'accepte pas que des choses fausses soient racontées. C'est pour Filip que je parle, pas pour moi."

Une prise de parole qui intervient alors même que la famille du chanteur a porté plainte contre ce compagnon de l'ombre pour "atteinte à la vie privée" et récit factuellement faux. A la veille de la sortie d'une série consacrée aux 2Be3 sur Prime Video, la mémoire de Filip Nikolic se trouve ainsi au cœur d'un affrontement de récits.

