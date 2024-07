people. Sara Mortensen : la star du petit écran se livre sur son lien particulier avec la Normandie

Lorsqu'on a appris qu'elle avait acheté une maison dans la région, on a cherché à savoir ce qui l'y avait attirée ; et le fait est qu'elle y a finalement toujours été.

Quand on lui demande si elle connaît Tendance Ouest, elle répond immédiatement : "Bien sûr ! C'est ma seule radio, je vous écoute tous les jours dans ma voiture ! Comment faire plus normand ?"

En discutant un peu avec l'actrice, on apprend qu'elle a passé son enfance entre la maison de ses grands-parents paternels à Langrune, et sa maison familiale à Daubeuf en Haute-Normandie. Ils ont ensuite déménagé à côté d'Etretat sur une des falaises typiques de la région. La pluralité des paysages normands, entre les "plages qui n'en finissent pas" du Calvados, les rives de galets et les falaises saisissantes de la Seine-Maritime, le bocage et les forêts de l'arrière-pays, c'est ce qui l'a fait tomber amoureuse de la région. Quand elle en parle, on sent pointer l'émotion. La Normandie a su gagner le cœur de Sara Mortensen.

Elle a appris la voile à Fécamp et pris ses premières leçons d'équitation dans la région, un sport qu'elle regrette de ne plus pratiquer "mais au moins, ici, je vois des chevaux tous les jours !", s'amuse-t-elle. Son père habite toujours dans la ville, ce qui explique sa volonté d'y revenir. "Je souhaitais rester proche de Paris pour mes déplacements professionnels, mais le plus important pour moi était de me trouver un 'havre de paix', où je peux me ressourcer, me reconnecter à la nature, au milieu de rien." Son envie était alors de rester en Haute-Normandie, proche de ses racines.

L'achat de sa maison, un véritable coup de foudre

Mais c'est finalement dans le Calvados qu'elle a posé ses valises de manière totalement imprévue.

Elle raconte que sur la route d'un dîner, elle s'est arrêtée acheter du cidre dans une petite ferme. "Le monsieur qui tenait la cidrerie m'a reconnue et il s'avère que c'était le maire du village. En entendant mes recherches, il m'a dit de visiter une maison dans les environs qui n'était même pas encore à vendre, mais dont il connaissait le propriétaire." Elle s'est alors rendue clandestinement sur place, "j'ai même escaladé le portail !", s'amuse-t-elle, et ce fut le coup de foudre. "Je suis tombée amoureuse des lieux à la seconde où je les ai vus."

Ses habitudes en Normandie, elle les a vite (re)prises. "Je me souviens manger des 'guigui' sur la plage de Luc-sur-Mer, mais mon coup de cœur en ce moment c'est La Cabane Bleue à Villerville, avec ses transats et sa terrasse, le snack d'huîtres c'est mon petit plaisir."

Finalement, on se demande si en Normandie, dans les terres, l'actrice arrive à rester loin des regards curieux. "Non, pas vraiment… Mais en même temps c'est pareil partout, quand on a été dans le salon des gens pendant des années ! Après ils restent assez discrets, et ils sont toujours contents quand on entre dans un commerce ou dans un restaurant. C'est toujours très mignon."

C'est en Normandie que Sara Mortensen a trouvé son "havre de paix", une résidence secondaire dans les paysages calmes et typiques de chez nous, mais aussi de chez elle finalement, où elle a grandi !