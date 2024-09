Série. Amazon Prime Video prépare une série sur les 2BE3

Amazon Prime Video va prochainement mettre en ligne une mini-série. Intitulée Culte, elle mettra en lumière des personnalités devenues célèbres soudainement et des phénomènes qui ont marqué notre société.

Si la première saison, dont la date de sortie est prévue le 18 octobre prochain, sera consacrée à l'émission de télévision Loft Story de M6, la deuxième saison reviendra sur la création des 2BE3.

Le tournage devrait débuter en novembre de cette année avec dans les rôles principaux Antoine Simony, Marin Judas et Namory Bakayoko. Ils incarneront les membres des 2BE3 : Filip, Frank et Adel. Ce sera l'occasion pour les fans du boys-band créé en 1996, de se replonger près de 30 ans en arrière et de retrouver également les hits qui ont connu un immense succès comme le célèbre Partir un jour.