A la télé. Un thriller haletant sur la Normandie : "Rivages", tourné à Fécamp, est à voir dès maintenant ! 

Normandie, terre de secrets. "Aucune trace de l'épave, ni des corps des 14 marins." Dès les premières minutes, la bande-annonce nous plonge dans une ambiance sombre et intrigante. Un chalutier disparaît mystérieusement au large de Fécamp, emportant avec lui tout son équipage.

Pour élucider ce mystère, Abigail (Fleur Geffrier), océanographe de l'IFREMER, est envoyée en mission dans sa ville natale. Mais la mer semble cacher bien plus qu'un simple naufrage : "Il y a une zone d'anomalie dans la mer." Une force invisible perturbe les activités des pêcheurs, pourtant essentielles à la vie locale.

Alors qu'Abigail creuse dans les profondeurs de l'océan et de son propre passé, elle découvre que ces catastrophes pourraient bouleverser l'équilibre fragile entre l'homme et la nature. Et si cette force inconnue ne ressemblait à rien de ce que l'on connaît ?

Une Normandie sublimée… et angoissante

Si l'intrigue se déroule principalement à Fécamp, les décors normands jouent un rôle clé dans l'atmosphère oppressante de la série. Bien que certaines scènes aient été tournées à Dieppe, c'est Fécamp qui vole la vedette avec son cadre plus intime et immersif.

Un casting au sommet et une intrigue qui pique la curiosité

Outre Fleur Geffrier, Rivages réunit Guillaume Labbé, Thierry Godard, Jean-Marc Barr et bien d'autres visages familiers. Ce thriller, réalisé par David Hourrègue, s'appuie sur un scénario signé Jonathan Rio et Monica Rattazzi, avec une touche environnementale qui fait réfléchir.

Rendez-vous en janvier !

Envie de frissons, de mystères et de paysages normands ? Notez la date : 6 janvier 2025 sur France 2. Rivages promet d'être la série qui vous fera aimer (et redouter) la mer. Et si vous êtes vraiment impatient, la série est accessible en ligne, sur le site de France Télévisions, dès ce jeudi 26 décembre !