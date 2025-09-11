En ce moment LA BOULETTE (GENERATION NAN NAN) DIAMS
Insolite. Ils pèsent 10kg, rapportent 8 000€ par mois, et avaient disparu de Normandie depuis 60 ans : un mystère relayé par TF1

Insolite. Un animal marin fait un retour remarqué dans la Manche après des décennies d'absence. Avec des spécimens pouvant peser jusqu'à 10kg et des débarquements records, ce phénomène intrigue les pêcheurs normands… Tant et si bien que ces animaux étaient à l'honneur d'un reportage au JT de TF1.

Publié le 11/09/2025 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
Normandie : pourquoi le retour inattendu du poulpe intrigue scientifiques et pêcheurs ? - Unsplash

Disparu des côtes normandes depuis les années 1960, le poulpe est de retour dans la Manche. Selon un reportage du JT de 13h de TF1, les captures explosent : de 500kg enregistrés l'an dernier à 12 tonnes cette année. Une évolution fulgurante qui étonne autant les professionnels de la mer que les scientifiques.

Une aubaine économique pour les pêcheurs normands

Avec des prises de 200 à 300kg en seulement trois heures de pêche, les marins voient leurs revenus grimper. "A la semaine, si on atteint une tonne, cela représente près de 8 000 euros supplémentaires", explique Grégory Lefer, directeur d'une entreprise de pêche artisanale à Cherbourg-en-Cotentin. La majorité de ces poulpes est exportée vers des marchés friands comme l'Espagne ou le Portugal, où ils sont très appréciés.

Réchauffement climatique et eaux plus chaudes en cause ?

Le retour du poulpe en Normandie pourrait être lié au réchauffement des eaux de la Manche, déjà observé en Bretagne. Ces mollusques, qui peuvent atteindre 8 à 10kg, trouvent désormais des conditions favorables à leur développement. Mais cette prolifération n'est pas sans risque pour l'écosystème.

Un prédateur qui inquiète les poissonniers

"Attention, c'est quand même un prédateur", prévient Sophie Leroy, poissonnière à Agon-Coutainville. Le poulpe se nourrit de crustacés et de coquillages, essentiels à la pêche locale. Certains redoutent que son installation durable entraîne un déséquilibre, voire une raréfaction des autres espèces déjà fragilisées.

Une évolution à surveiller de près

Si l'arrivée du poulpe offre une opportunité économique bienvenue, les spécialistes et les pêcheurs restent vigilants. L'avenir dira si ce retour spectaculaire est une tendance durable ou un phénomène passager. Une chose est sûre : le poulpe est désormais devenu l'un des acteurs marins les plus surveillés de la Manche.

• A lire aussi. Insolite. Un animal improbable en laisse au Mont Saint-Michel… et il adore ça !

