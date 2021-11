Environnement. Le saviez-vous ? Les crabes et les poulpes sont des êtres sensibles

Certaines espèces d'invertébrés serraient des êtres sensibles selon la London School of Economics and Political Science qui a examiné près de 300 études. Ainsi, les poulpes, les crabes les homards, les calamars et les crevettes seraient sensibles au même titre que les chats et les chiens, ils sont dotés de "la capacité d'éprouver des sensations telles que la douleur, le plaisir, la faim, la soif, la chaleur, la joie, le confort et l'excitation", tel que l'étude l'explique en définissant le terme de sentient.

La London School of Economics and Political Science a réalisé cet examen à la demande du gouvernement britannique dans le cadre d'une proposition de loi sur la protection des animaux au Royaume-Uni.

L'objectif de cette loi est de protéger les animaux, aussi en dehors de la science. À terme, les crabes et homards vendus en restaurant ne devraient plus subir certaines techniques d'abattage tel que le démembrement vivant ou l'ébouillantage. En Suisse et en Nouvelle-Zélande, cette dernière méthode est déjà bannie.