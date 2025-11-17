En ce moment Dis-moi oui SANTA
People. A 70 ans, elle pensait être en couple avec Pierre Garnier… et est dépouillée de son argent

Société. Arnaque aux sentiments, usurpation d'identité et faux profil de star : en Belgique, une femme de 70 ans a été piégée pendant deux ans par un individu se faisant passer pour Pierre Garnier, le gagnant de la "Star Academy". Malgré les avertissements de sa famille, l'escroquerie se poursuit.

Publié le 17/11/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Une arnaque amoureuse qui vise les fans de stars, et ici Pierre Garnier. - Stéphane Mahot

Dans la région du Centre, en Belgique, une septuagénaire tombe en 2024 sur un groupe de fans consacré à Pierre Garnier, révélation de la Star Academy 2023. Très vite, un homme l'aborde en privé. Il prétend être le vrai chanteur, partage des photos authentiques trouvées en ligne et installe une relation affective quotidienne.

Comme dans de nombreuses escroqueries amoureuses, l'objectif est simple : exploiter l'attachement émotionnel pour obtenir de l'argent. Et cette fois encore, la méthode fonctionne.

Plus de 7 000 euros versés malgré les alertes

Selon ses proches, la victime (veuve et isolée) aurait déjà envoyé plus de 7 000 euros au faux Pierre Garnier.

"Il la manipule sentimentalement", expliquent-ils au média belge Sudinfo. Des transferts réguliers, qu'elle réalise dès qu'elle touche sa pension.

L'escroc utilise toujours les mêmes prétextes : des difficultés financières, un compte “bloqué”, un salaire trop faible. Il assure ne gagner "que 2 000 euros par mois" et demande des aides pour “s'en sortir”… des arguments classiques des brouteurs.

Coupée de sa famille, la septuagénaire reste sous emprise

Malgré les preuves d'escroquerie, la victime refuse d'y croire. Elle a progressivement rompu les liens avec ses enfants, inquiets devant l'ampleur de la situation.

"Elle vit sans chauffage, dans le froid, mais continue à lui envoyer tout ce qu'elle possède", déplore son entourage.

Pire encore : l'homme aurait évoqué une rencontre en personne, faisant craindre un passage à un stade plus dangereux.

Les escroqueries sentimentales explosent : personne n'est à l'abri

Ce type d'arnaque n'est pas isolé. L'affaire avait déjà fait grand bruit en début d'année lorsque, en France, une femme de 53 ans avait confié à TF1 avoir versé plus de 830 000 euros à un faux Brad Pitt… Une somme vertigineuse qui illustre l'ampleur de la manipulation psychologique. De même, en Normandie c'est avec Frédéric Lopez qu'une femme pensait avoir une relation. Ou encore plus récemment, Marc Tourneboeuf, preuve que les profils se multiplient.

Les spécialistes le rappellent : ces fraudes touchent tous les profils, sans distinction d'âge, de milieu ou de niveau social. Les usurpations de célébrités sont aujourd'hui parmi les plus fréquentes.

Comment se protéger de ces faux profils ?

Les autorités recommandent la plus grande vigilance :

  • ne jamais envoyer d'argent à quelqu'un rencontré en ligne,
  • vérifier les comptes officiels des artistes,
  • demander l'avis d'un proche en cas de doute,
  • signaler immédiatement tout comportement suspect aux plateformes et à la police.

