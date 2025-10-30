En ce moment We Pray COLDPLAY
People. Combien Pierre Garnier a-t-il été payé pour participer à la Star Academy ? Le salaire des académiciens crée la surprise

Société. Alors que la Star Academy continue de passionner le public et que la tournée affiche complet partout en France, une question intrigue : combien les élèves et notre Manchois Pierre Garnier ont-ils été payés pour vivre cette aventure hors du commun ? Entre vie de château et rythme effréné, la réalité des salaires étonne.

Publié le 30/10/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Combien Pierre Garnier a-t-il gagné à la Star Academy ? - Stéphane Mahot

Derrière les paillettes et les primes en direct sur TF1, la vie des académiciens est loin d'être dorée. Selon l'émission Tout beau, tout neuf sur W9, les élèves de la promotion 2024 touchaient 9,40€ de l'heure, soit 1 426,30€ nets par mois : l'équivalent du SMIC.

Une somme modeste pour des semaines de répétitions intensives, de cours de chant et de danse, sans compter les prestations hebdomadaires suivies par des millions de téléspectateurs.

Non, passer sur TF1 ne rend pas riche… On est payés littéralement au SMIC”, confiait Clara, ancienne académicienne, dans un podcast.

Un contrat particulièrement strict interdit d'ailleurs aux candidats de parler publiquement de leur rémunération pendant un an après la fin de l'émission.

Une tournée triomphale, mais un cachet modeste

Après la victoire du Normand Pierre Garnier, la tournée de la Star Academy a sillonné la France entière, remplissant des salles mythiques comme l'Accor Arena à Paris.

Avec des billets vendus entre 53 et 95€, et des packs VIP à 150€, la production aurait engrangé près de 21 millions d'euros selon W9. Pourtant, les académiciens, eux, ne touchaient "que" 350 à 500€ par concert, selon plusieurs sources concordantes relayées par la chaîne. Sur quatre mois de tournée, cela représente entre 27 000 et 37 500€ pour chaque chanteur, selon le nombre de dates effectuées.

Un montant conséquent à première vue, mais qui reste nuançable comparé à l'ampleur du travail fourni : jusqu'à sept concerts par semaine, parfois deux shows par jour.

Un succès télévisuel… pas toujours synonyme de fortune

Même si la Star Academy reste l'un des plus gros succès du petit écran, elle illustre une réalité bien connue du monde du divertissement : la notoriété ne rime pas toujours avec richesse.

En 2025, selon les informations disponibles, les salaires auraient été légèrement revalorisés, sans confirmation officielle de TF1 ou d'Endemol France.

Quoi qu'il en soit, Pierre Garnier, devenu une véritable star nationale, peut se consoler : après sa victoire, sa carrière solo décolle, ses titres cumulent des millions d'écoutes, et sa notoriété dépasse largement les murs du château de Dammarie-les-Lys.

A lire aussi. People. Pierre Garnier : son message d'au revoir touchant et plein d'émotion qui a ému les fans

