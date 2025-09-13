En ce moment I WANT IT THAT WAY BACKSTREET BOYS
Pierre Garnier : son message d'au revoir touchant et plein d'émotion qui a ému les fans

Société. Lors de ses dernières scènes de la tournée Chaque Seconde Tour, Pierre Garnier a surpris ses fans avec un message rempli d'émotion. Entre remerciements et au revoir, ses mots ont suggéré l'idée qu'une page se tourne, touchant en plein cœur son public.

Publié le 13/09/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
People. Pierre Garnier : son message d'au revoir touchant et plein d'émotion qui a ému les fans
"Je vis mon rêve grâce à vous" : le message poignant de Pierre Garnier à la fin de sa tournée. - Vlog tournée Pierre Garnier

Dans le dernier vlog de sa série "Chaque Seconde Tour en festival", Pierre Garnier adresse un message à ses fans depuis la scène, filmé et retranscrit à la caméra. Des mots intenses qu'il place au cœur de ce dernier vlog, et de ses derniers concerts. Ainsi, avant de quitter la scène, le chanteur normand a livré un message d'au revoir touchant, remerciant son public pour une aventure qui a changé sa vie.

Une dernière chanson chargée d'émotion

C'était la fin d'un marathon de concerts qui a mené Pierre Garnier dans de nombreux festivals et salles de France. Lors de la toute dernière chanson de sa tournée, le chanteur a pris le temps de s'adresser directement à ses fans. Un moment suspendu, qui a marqué tous ceux présents.

"Malgré tout, on va devoir se dire au revoir. Je sais, ça vient vite pour moi aussi mais c'est comme ça", lance-t-il, visiblement ému. Dans la salle, l'ambiance est à la fois festive et teintée de mélancolie.

A lire aussi. People. "Ça saigne toujours" : l'accident "comme au cinéma" qui a menacé la fin de tournée de Pierre Garnier

Un artiste profondément reconnaissant

Au-delà de l'au revoir, Pierre Garnier a tenu à rappeler combien son succès est dû à son public. "Je sais que je l'ai fait énormément de fois mais moi c'est un peu mon truc, j'adore vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous que je fais ce que je fais ce soir, mais pas que. Que je vis mon rêve tous les jours, que je fais de la musique. C'est uniquement grâce à vous. Donc vraiment, je n'oublierai pas, c'est juste incroyable ce que je peux vivre !"

Un message sincère, prononcé avec une émotion palpable, qui reflète le lien unique tissé entre le jeune artiste et son public depuis sa victoire à la Star Academy.

Une fin qui n'en est pas vraiment une

Alors que le silence gagne progressivement la salle, Pierre Garnier ajoute : "Mais j'ai pas trop envie de vous laisser comme ça parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, pas vous ?" De quoi prolonger la magie encore quelques instants, avant que la soirée ne se termine pour de bon.

Ce moment d'au revoir résonne comme une promesse : celle de revenir bientôt, avec de nouvelles chansons et de nouvelles scènes à partager.

Un chapitre qui se referme, une histoire qui continue

En quelques phrases, Pierre Garnier a su transformer une fin de tournée en un moment inoubliable. Son discours a confirmé son attachement à son public, sa gratitude et sa volonté de continuer à partager son rêve. De quoi laisser ses fans à la fois émus et impatients de découvrir la suite de son parcours musical.

