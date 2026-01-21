Près de Craon. Un incendie détruit partiellement une maison de 100m2

Les pompiers de la Mayenne ont été appelés à 22h42, mardi 20 janvier, pour l'incendie d'une habitation de 100m2 à La Selle-Craonnaise, au lieu-dit La Guyonnière. Le feu s'est déclaré dans la cuisine du pavillon qui a été totalement détruite, ainsi que l'arrière-cuisine.

L'habitante est sortie indemne

L'occupante de 86 ans a pu sortir avant l'arrivée des secours. Elle est indemne et a été relogée dans l'entourage familial. L'intervention a nécessité la mobilisation de 25 sapeurs-pompiers. Le feu a été éteint à 1h20 au moyen de deux lances.