Colombelles. Biscuiterie Jeannette : elle vise l'international

Economie. Les célèbres madeleines, fabriquées à Colombelles, ont un nouveau patron. Benoît Martinet a de l'ambition.

Publié le 21/01/2026 à 10h00
Benoît Martinet est le nouveau patron de la Biscuiterie Jeannette à Colombelles. Il souhaite développer la marque hors de France désormais, et compte innover.

Vous connaissez forcément les madeleines Jeannette, produites par la plus vieille biscuiterie de Normandie. En forme de coquillage, elles sont "très dodues, très gourmandes, avec les meilleurs ingrédients possibles, comme du beurre d'Isigny AOP ou des œufs de poules élevées en plein air cassés à Lisieux", d'après Benoît Martinet. Il est, depuis le début du mois de décembre, le nouveau propriétaire de la Biscuiterie Jeannette, installée à Colombelles, et spécialisée dans "la madeleine haut de gamme".

Direction le Japon et la Chine

En signant un chèque d'environ 7 millions d'euros, il s'est offert cette véritable institution. Un choix mûrement réfléchi, et anticipé dès 2019. C'est à cette période que cet ancien directeur d'un magasin de sport rencontre André Réol, 93 ans aujourd'hui, et ex-président de Jeannette. "Nous nous sommes associés pour relancer la biscuiterie, menacée par un énième dépôt de bilan." Benoît Martinet se donne alors cinq ans pour procéder au rachat. "J'ai voulu comprendre pourquoi une aussi belle marque, avec un aussi beau produit, n'y arrivait pas." Six ans plus tard, finalement, le voilà propriétaire de Jeannette, remise sur pied, avec l'ambition de "défendre ce patrimoine normand". Dès cette année, l'entreprise devrait dépasser les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. "Je veux une entreprise rentable, bien sûr, mais surtout que tous se sentent hyper bien, avec une croissance maîtrisée", affirme le patron, qui emploie 23 personnes, et travaille avec l'Esat (Etablissement et service d'accompagnement par le travail) de Giberville.

La réputation de Jeannette dépasse aujourd'hui les frontières caennaises. "Notre objectif, c'était d'abord d'être le meilleur chez nous, en Normandie. Je pense que c'est réussi", se félicite Benoît Martinet. "Sur le marché français, on commence à être bien vu, ce qu'on voulait. Maintenant, on va s'amuser sur de l'export, d'abord en Europe, mais aussi en Asie." S'il avait d'abord pensé au marché américain, la politique menée par Donald Trump l'en a bien dissuadé. C'est le Japon que vise l'ambitieux patron. "Comme nous, ils sont très sensibles au savoir-faire : nous sommes une Entreprise du Patrimoine Vivant." Le marché chinois, "en quête de produits d'excellence française", est aussi ciblé.

Seule contrainte pour Jeannette, la durabilité des produits, qui ne peuvent se garder "que" trois mois, puisque conçus sans conservateurs artificiels.

De nouvelles saveurs et des innovations à venir

La Biscuiterie Jeannette entend se développer à l'avenir, en exportant ses madeleines à l'international, mais également en créant de nouveaux produits.

Si, de l'aveu de son nouveau directeur, le meilleur goût de la madeleine Jeannette, c'est "nature, un vrai truc de gourmand", il en existe plusieurs. Agrumes, chocolat, caramel, framboise... et bientôt de nouveaux, comme fleur d'oranger, "d'ici la fin du premier trimestre", selon Benoît Martinet. Le patron de la biscuiterie anticipe aussi "d'autres innovations", notamment dans les secteurs "de la nutrition et de la santé".

Sa madeleine, Benoît Martinet veut la rendre "utile" pour "les sportifs ou les anciens". Avec une équation compliquée : que ce soit bon. "La madeleine, on l'a, mais elle n'est pas assez gourmande pour nous. Ce n'est pas évident de faire un produit ultra-gourmand avec des choses qui sont bonnes pour la récupération des sportifs ou les personnes âgées. En général, ces produits ne sont pas toujours très bons. Nous voulons un truc qui fasse plaisir à manger." Pour ce faire, Jeannette compte sur son service R & D, mais aussi sur des contacts avec les services nutrition d'hôpitaux normands. "On y va doucement, mais sûrement", raisonne Benoît Martinet.

