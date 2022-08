Guernesey. L'île sauvage, refuge de Victor Hugo

Si vous souhaitez partir à l'étranger en un temps record, mettez le cap sur l'île de Guernesey. De Cherbourg, Diélette ou Carteret, vous atteindrez le port de Saint-Peter en moins de deux heures en bateau.

Une fois arrivé sur l'île, vous serez tout de suite dépaysé en entendant parler anglais autour de vous. Commencez par vous balader dans le centre-ville de Saint-Peter Port, à travers ses ruelles, et faites une pause à Candie Gardens, où trône une majestueuse statue de Victor Hugo. L'auteur des Misérables a passé près de quinze ans de sa vie à "Hauteville House", à Guernesey, en exil, après avoir critiqué le Second Empire. Découvrez justement cette maison qu'il a décorée lui-même, où il a laissé un tas de symboles qui reflètent son goût pour la liberté et les arts. Prenez aussi le temps de visiter la "Little Chapel", autre obsession d'un homme, le frère Déodat, qui a voulu reproduire la célèbre basilique de Lourdes. Une version miniature faite de coquillages et de morceaux de céramique. Enfin, la côte vous émerveillera avec son décor sauvage, à l'abri des regards.