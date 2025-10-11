Aujourd'hui à la télé. Que vaut le retour de la consigne en Normandie ? Un documentaire dresse le bilan

Longtemps considérée comme dépassée, la consigne revient peu à peu dans les habitudes des consommateurs. Depuis dix-huit mois, la Normandie fait partie des régions pilotes pour tester ce dispositif. Objectif : réapprendre à rapporter ses bouteilles en verre vides, en échange de quelques centimes reversés directement en magasin.

L'expérimentation, menée sous l'égide de Citéo, implique supermarchés, industriels et collectivités. En Normandie, plusieurs enseignes partenaires ont déjà installé des machines de collecte permettant aux habitants de déposer leurs contenants consignés.

France 5 s'intéresse au retour de la consigne

Le documentaire "Faut-il suivre la consigne ?", réalisé par Valentine Amado, suit de près cette expérimentation. Diffusé ce samedi 11 octobre à 12h40 sur France 5, il met en lumière les défis logistiques et environnementaux de ce retour en force.

De la conception de bouteilles plus solides au lavage à grande échelle, en passant par la redistribution, c'est toute une filière qui doit se réinventer. Le film donne aussi la parole aux pionniers de la consigne en Normandie et dans l'Ouest, ainsi qu'aux consommateurs appelés à changer leurs habitudes.

La Normandie, un rôle clé dans l'économie circulaire

Si la consigne retrouve aujourd'hui sa place, c'est aussi pour répondre à la lutte contre le plastique à usage unique. En Normandie, plusieurs initiatives locales se sont déjà structurées pour accompagner ce mouvement. L'idée n'est pas seulement de recycler, mais bien de réemployer, afin de limiter la production de déchets et de favoriser une économie circulaire.

Le documentaire rappelle d'ailleurs que d'autres pays, comme l'Allemagne, ont déjà adopté ce modèle avec succès. La question est donc claire : la Normandie peut-elle devenir une référence française en matière de consigne ?

Rendez-vous ce midi, samedi 11 octobre à 12h40 sur France 5, pour découvrir si la consigne a réellement un avenir en Normandie et ailleurs. C'est une rediffusion.