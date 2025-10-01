Pays d'Auge. L'usine Cibem, qui fabrique notamment des boîtes pour camembert, cesse son activité, 104 emplois disparaissent

Mardi 30 septembre, la société Nouvelle Cibem a annoncé lancer une procédure d'information-consultation avec le CSE concernant un projet de cessation totale et définitive de son activité. Implantée à Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados, l'usine s'arrête définitivement.

Les boîtes de camembert fabriquées ici

Propriété du groupe SNEC, filiale de Lactalis, l'usine Cibem fabrique "tout à la fois des boîtes en bois agrafées, des boîtes en bois collées ainsi des barquettes en bois et des planchettes de contreplaqué", peut-on lire sur le site internet. "Nous nous adressons essentiellement aux professionnels de la fromagerie et fabriquons ainsi des boîtes en bois alimentaires pour le camembert, le livarot, le brie, le fromage de chèvre, etc."

104 employés qui seront accompagnés

Malgré les investissements de 25 millions d'euros entrepris depuis le rachat en 2011, la baisse de compétitivité et celle des commandes contraignent la direction à mettre la clé sous la porte. Au total, 104 employés perdent leurs emplois. La direction affirme qu'elle "s'engage, à accompagner chaque salarié, en proposant des solutions de reclassement local en interne, et en identifiant des opportunités externes. Une négociation est en cours avec les représentants du personnel afin de définir ensemble les mesures d'accompagnement favorisant ces reclassements. Par ailleurs, la recherche d'un repreneur pour le site a été confiée à un cabinet indépendant".

Le président de l'intercommunalité François Aubey qualifie cette nouvelle de "dramatique". Il affirme aller à la rencontre "des hommes et des femmes touchées par ce nouveau drame industriel dans les prochains jours."