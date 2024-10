Manche. 1,8 million d'euros de fraude à l'Assurance maladie dans le département

En 2023, le montant de la fraude à l'Assurance maladie dans la Manche est estimé à 1,8 million d'euros. Rapporté au 1,6 milliard d'euros de prestations distribuées par l'organisme, cela représente 0,1% de l'argent versé. "Cet argent détourné ne peut pas servir à sa vraie destination, qui consiste à soigner les personnes", regrette tout de même le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, Philippe Decaen. Une équipe de six agents lutte contre la fraude dans le département, et le combat va même s'intensifier.

217 dossiers en 2023

Il y a eu en tout 217 dossiers de fraude l'année passée. Une grande partie correspond à des fraudes d'assurés. Cependant, en montant, cela ne représente que 10%. Les fraudes par les professionnels de santé sont moins nombreuses mais plus importantes en termes de somme en jeu. "Pour les assurés, ce sont souvent des problèmes d'arrêts de travail. L'assuré continue de travailler alors qu'il est en arrêt, illustre Philippe Decaen. Pour les professionnels, ce sont souvent des dossiers totalement fictifs, avec de faux professionnels et de fausses prestations. C'est arrivé notamment pour les audioprothésistes. Il y a aussi des actes fictifs."

Découvrez comment travaillent les enquêteurs anti fraude de l'Assurance maladie Impossible de lire le son.

Ensuite, il y a plusieurs niveaux de sanction. Cela va du rappel à la réglementation avec récupération des sommes indues (et 10% de frais de dossier en plus) à la plainte devant la justice. Des pénalités financières peuvent aussi être données, jusqu'à 300% du montant de la fraude. En 2023, deux plaintes ont été déposées.

Pour lutter contre les fraudes, les assurés peuvent alerter la CPAM lorsqu'il y a des mouvements suspects sur leur espace en ligne, par exemple en appelant le 3646. Il est aussi conseillé de ne jamais donner sa carte Vitale.