Caen. Accessibilité des personnes handicapées : escroqueries en cours à Caen

Depuis plusieurs semaines, des arnaques sur l'accessibilité des commerces de Caen (Calvados) sont en cours. La municipalité lance ainsi un appel à la vigilance, vendredi 30 juin 2017, contre des pratiques frauduleuses dans ce domaine.

Sociétés fictives

Des individus appelant aux noms de sociétés fictives démarchent des commerçants pour leur proposer un prétendu diagnostic "accessibilité en ligne". Ils annoncent vouloir évaluer si une personne à mobilité réduite peut entrer ou non dans l'établissement. Ce diagnostic est payable par carte bancaire via internet. Et cela pour un montant de 400 à 4 000 €.

S'adresser à la CCI

De tels diagnostics accessibilité ne peuvent pas être réalisés à distance. Une visite sur site est nécessaire, car obligatoire. Pour les commerçants dans le doute, il est conseillé au commerçant de s'adresser à la Chambre de commerce et d'industrie.

