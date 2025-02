Belle histoire. Jules, 2 ans, fan ultime du Normand Pierre Garnier, fait craquer tout Internet

On l'aime bien, Pierre Garnier. On l'a suivi à la Star Ac', on a chanté (hurlé) ses chansons sous la douche… Mais Jules, lui, c'est un autre niveau. Ce petit garçon de 2 ans est en mode obsession totale. Il parle à peine, mais déjà, il vibre Pierre Garnier. Et Internet fond complètement pour lui.

"Pierre, Pierre, Pierre !"

Jules est né le 4 juin 2022, et depuis qu'il sait aligner trois mots, il a choisi son préféré : "Pierre". Sa maman a partagé plusieurs vidéos de son fils répétant inlassablement le prénom de son idole, et la magie a opéré : des millions de vues, des centaines de milliers de followers, et une hype qui ne faiblit pas. Parce qu'un enfant qui rêve, ça touche forcément.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴄᴀᴍɪʟʟᴇ 👩🏻 (@madroledefamille)

Un rêve devenu réalité

Jules ne voulait qu'une chose : voir Pierre Garnier en concert. Sa maman, top niveau organisation, lui a fait une surprise de malade. Alors qu'il pensait assister au show en juillet, elle lui avait en fait réservé des places pour le 28 janvier. Résultat : Noël explosif, avec des tickets en guise de cadeau suprême. Et bien sûr, tout ça a été documenté sur les réseaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴄᴀᴍɪʟʟᴇ 👩🏻 (@madroledefamille)

Le Jour J, Jules était équipé : pancarte, t-shirt customisé, cadeau pour Pierre et… casque anti-bruit (maman gère). Et cerise sur le gâteau, il a pu rencontrer son idole en vrai. Autant dire qu'à cet instant précis, il était l'enfant le plus heureux du monde. Et nous, on a eu une petite poussière dans l'œil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ᴄᴀᴍɪʟʟᴇ 👩🏻 (@madroledefamille)

L'Internet conquis par Jules

Les vidéos du mini-fan cumulent presque 5 millions de vues. Sur les réseaux, la famille frôle les 400 000 abonnés. Les commentaires sont unanimes : Jules est une pépite. Parce qu'un enfant qui réalise son rêve, ça fait du bien. Et peut-être qu'un jour, il chantera comme Pierre Garnier, avec autant de passion que lui.