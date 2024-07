SM Caen. Voici le nouveau maillot domicile 

Le maillot domicile du SM Caen pour la saison 2024-2025 est désormais connu. La tunique rouge et bleue a été présentée devant l'hôtel de Ville en présence des joueurs ainsi que plusieurs centaines de supporters. "Baptisé Nouvelle Vague en référence à nos rayures historiques revisitées pour cette saison, ce maillot est le vôtre. C'est la nouvelle vague, celle des embruns de Port-en-Bessin, de la transmission entre un père et ses enfants, des collectionneurs, des fashionistas, des nouveaux, des anciens, de nouveaux anciens et d'anciens nouveaux. Une grande vague prête à déferler sur d'Ornano les soirs de matchs", indique le Stade Malherbe dans un communiqué.

Un maillot original

Autre nouveauté : le retour du col, très apprécié sur la tunique domicile de la saison 2021-2022. Un design original qui plaît à de nombreux supporters puisque la boutique du club, déplacée devant l'hôtel de Ville pour l'occasion, a été prise d'assaut après la présentation du maillot.

Dans son communiqué, le SM Caen assure que la tunique, "fabriquée à partir de polyester recyclé, s'inscrit dans l'approche écoresponsable du Club et de la marque italienne (Kappa)."

Le maillot extérieur a quant à lui été dévoilé mardi 9 juillet. Les nouveaux maillots du Stade Malherbe sont disponibles à la vente dès maintenant à la boutique officielle.

Valentin Henry (à gauche) et Mickaël Le Bihan (à droite) portaient les nouveaux maillots du SM Caen ce mercredi après-midi !